Auto vjelo do závodu cyklistů. Řidička: "Pořadatel zbil manžela!"

Cyklistický závod na Olomoucku se neobešel bez incidentu. Pár vjel autem nedopatřením do trasy, kde Český pohár mládeže a žen na silnici probíhal. Jeden z pořadatelů k vozu údajně přistoupil, začal nadávat a byl agresivní. Spolucestujícího začal přes otevřené okénko mlátit do hlavy.

Dana a její manžel Alexandr se snažili dostat domů. Věděli, že má být silnice kvůli cyklistickému závodu uzavřena, ale mysleli si, že už je cesta průjezdná. "Závory jsem si všimla, ale vypadalo to, že už je po závodu. Seděli kousek od ní jen dvě děti, netušili jsme, že jsou to pořadatelé. Normálně šlo projet," popsala řidička Dana a dodala, že neviděla žádnou značku, která by průjezd zakazovala.



"Těsně před vjezdem do Čechovic jsme zjistili, že závod ještě pokračuje. Jakmile jsme viděli u cesty pořadatele, zastavili jsme s autem u krajnice. Zůstali jsme sedět v autě, pořadatel k nám přišel a začal nám hrubě nadávat, že tam nemáme co dělat, jestli jsme deb*lové a chceme někoho zabít," popsala Dana.

Pořadateli se snažila prý vysvětlit, že závora na konci silnice už je odsunutá a neviděla nikoho, kdo by auta odkláněl. "Pan pořadatel však dál sprostě nadával a nakonec napadl mého muže stále sedícího v autě. Dal mu pěstí, poškrábal mu ruku a podobně," popsala incident.

Alexandr má na oku podlitinu a ruku podrápanou do krve. "Rychle jsem zavřela okna, aby nás nemohl dál napadat. Až pak jeli kolem závodníci a za nimi doprovodné vozidlo, to u nás zastavilo, vystoupil z něj další pořadatel a slušně nám vysvětlil, že závod se ještě jede. Poprosil nás, abychom se otočili a odjeli a kolegu pak začal uklidňovat," dodala Dana.

Žena tvrdí, že další trasy, které viděla po cestě domů, byly už řádně zabezpečeny. To stejné popsala na Facebooku i paní Martina. "Já jsem taky z Hostkovic a jela jsem stejnou trasu kolem 11h a celkem dobré," napsala.

Manželé se rozhodli, že celou záležitost nebudou řešit přes policii. K incidentu se vyjádřil Radomír Lichnovský, ředitel firmy, která závod pořádala. Podle jeho slov řidička vážně pochybila, když vjela do trasy závodu. "Víte, jak je to nebezpečné? Na trase závodily děti! Mohlo to skončit tragédií!" řekl TN.cz s tím, že by se řidička jistě chovala jinak, kdyby byly na trase její děti. "Hodně řidičů ignorovalo značky, kterých si všimnout museli, protože byli všude," popsal.

"Nevím, kdo přesně k tomu autu přišel, ale musí se to hlídat. Hlídači jsou schopni zasáhnout, když je třeba," řekl Lichnovský, který útok na pár nepodpořil a ani neodsoudil. "Já se divím, že se ta paní ozývá. Porušila tolik předpisů, že by mohla přijít o řidičák," řekl svůj názor Lichnovský.