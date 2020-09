Drama na dovolené. Těhotná žena zachránila manžela před žralokem

Dovolena na Floridě se pro americký pár změnila v boj o život. Šnorchlujícího muže tu napadl žralok, jeho těhotná žena ale neváhala a skočila do vody muže zachránit. Ten tak útok žraloka díky své ženě přežil.

Podle policie šel třicetiletý Andrew Charles Eddy šnorchlovat ke korálovému útesu Sombrebo poblíž souostroví Florida Keys. Chvilku poté, co vstoupil do vody, jej ale napadl žralok, uvedl web BBC News. Když jeho žena Margot zahlédla žraločí ploutev a krev, neváhala a skočila za ním do vody.

Žena poté manžela odtáhla do bezpečí a další člen rodiny mu zavolal pomoc. Následně byl muž letecky transportován do nemocnice v Miami, jelikož utrpěl vážná zranění ramene. Podle záchranáře Ryana Johnsona byl muž po příjezdu do nemocnice v kritickém stavu.

Pár byl na dovolené se svou rodinou a společně se plavili na soukromé jachtě. Několik ostatních členů rodiny v dobu útoku již šnorchlovalo, a proto se Andrew rozhodl k nim přidat.

Několik svědků následně uvedlo, že v oblasti poté vidělo žraloka, který měl měřit skoro tři metry. Mohlo jít o žraloka bělavého, který byl v této oblasti ten den spatřen již dříve. Florida eviduje nejvíce útoků žraloka na světě. Jen za minulý rok napadl v americkém státě 21 lidí.

Na jedné z floridských pláží se objevil žralok, chlapec unikl smrti jen o kousek. Podívejte se na reportáž televize Nova: