Drama v Německu! Po nálezu bomby evakuovali televizi, nejezdí ani vlaky

Bombu našli dělníci při výkopových pracích v pondělí večer ve čtvrti Deutz v Kolíně nad Rýnem. Zneškodnění bylo naplánováno až na úterý - poté, co budou z postižené oblasti všichni evakuovaní. Podle deníku DWDL.de se to týká sice pouze 15 rezidentů, vyklidit oblast ale musí i několik tisíc zaměstnanců.

V blízkém okolí jsou totiž kancelářské budovy, hotel a také sídlo mediální skupiny RTL. Nález bomby má proto dopad i na její vysílání. "Celá budova bude v úterý v 9 hodin ráno vyprázdněna. Ovlivní to provoz všech dceřinných společností RTL se sídlem v Kolíně nad Rýnem," uvedl mluvčí RTL Christian Körner.

Skupina RTL i další firmy a obyvatelé doufají, že se budou moci vrátit už odpoledne. Na zneškodnění bomby by měli pyrotechnici začít pracovat dopoledne. Jak dlouho ale potrvá odstranit velkou americkou pumu z druhé světové války, to není možné předem říci.

Lidé by měli počítat i se značnými dopravními komplikacemi. Omezení se dotkne především železnice. Od 9. hodiny se z nádraží nevypraví vůbec žádné vlaky. Očekává se, že to potrvá až do odpoledne, vše ale záleží na tom, jak rychle se podaří bombu zneškodnit. Do té doby bude provoz zastaven.