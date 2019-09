Drama v Nizozemsku: Policista zabil své děti a ženu, poté zastřelil i sebe!

Nizozemským městem Dordrecht včera otřásla vražda v jednom z domů. Pětatřicetiletý policista zastřelil své děti ve věku osm a dvanáct let. Postřelil také manželku, která o pár hodin později podlehla svým zraněním. Policista nakonec zabil i sebe. Podle sousedů manželka v posledních dnech byla smutná a s nikým nechtěla mluvit. Policie případ vyšetřuje.

V pondělí vpodvečer ve čtvrti Heimerstein v nizozemském městě Dordrecht se zatím z neznámých důvodů rozhodl pětatřicetiletý Wendell C. zabít svou rodinu. Vystřelil na své dvě dcery ve věku osm a dvanáct let, které zemřely na místě. Zranil také svou sedmadvacetiletou manželku. Ta zemřela později v noci v nemocnici.

Muž poté otočil zbraň na sebe a zabil se. Pracoval na policejním oddělení v Rotterdamu. Proč se rozhodl střílet, budou nyní jeho kolegové zjišťovat. Podílet se na vyšetřování bude také Národní oddělení vyšetřování trestných činů.

Podle sousedů to v rodině v posledních dnech moc nefungovalo. Manželka prý byla neustále smutná, ale nechtěla nikomu říct důvod. "Kdyby jen něco řekla, možná bych jí mohla pomoci," řekla sousedka deníku dutchnews.nl. Nikoho by také nenapadlo, že by byl policista něčeho takového schopen. Všichni se v sousedství velmi dobře znají.

Truchlí také místní fotbalový klub Wieldrecht. V něm obě dívky hrály. "S velkým zděšením jsme dnes večer slyšeli o rodinném dramatu v Heimersteinu. Zemřeli dva členové Wieldrechtu. Naše myšlenky a lítost je s každým, kdo znal rodinu," uvedl klub ve svém prohlášení. Dokonce se prozatím rozhodl zrušit několik zápasů, uvedl portál De Telegraaf.