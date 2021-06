Drama v Pardubicích! Dítě zůstalo v poledním vedru zamčené v autě

Na parkovišti u pardubického supermarketu mtka utěšovala přes okno své dítě, pro které se stalo vozidlo vězením. "Prosím, neplakej," říkala zoufalá matka. Auto se zamklo kvůli shodě okolností.

Žena měla patrně plné ruce a dálkové ovládání dočasně položila blízko dětské sedačky. "Holčička nedopatřením zavadila nohou o klíče a tím vozidlo uzamkla," popsala incident pardubická policejní mluvčí Lucie Klementová.

Bylo úplně jasno, slunce pražilo na vůz přímo v poledne. Telefon měla matka zamčený v autě. Naštěstí pomoc nebyla daleko. "Shodou okolností hlídka na místě řešila špatné parkování," doplnila Klementová.

Strážníci viděli, že dítě zatím není v ohrožení života a zavolali proto zámečníka. Ten byl na místě do několika minut. Pár hmatů šikovného řemeslníka na záchranu stačilo a dveře se bez poškození otevřely. Kdyby se to nedařilo, strážníci by v krajním případě rozbili okno.

"Všechny nakonec potěšilo, že když zámečník viděl malé dítě, nechtěl za poskytnutou službu zaplatit," dodala policejní mluvčí. A za statečnost dostala holčička od strážníků plyšového koně.