Drama v pardubickém divadle! Žena při představení zkolabovala

"Sesunula se a upadla regulérně do bezvědomí. Vstali jsme, běželi jsme k ní, zkoušeli jsme vědomí, to se nám nepodařilo. Jsem zakřičel do hlediště, že budeme resuscitovat, zároveň, že bychom potřebovali prostor v řadě, že bychom paní mohli dostat na volný podklad," popsal chvíle po kolapsu František Lokaj.

Pracuje jako profesionální hasič. Ve Východočeském divadle sledoval hru s názvem Mikve. Těsně před přestávkou se nečekaně přestalo hrát.

"Herci reagovali velmi rychle, nabídli, že nám donesou defibrilátor. Paní chrčela, byla chvilku v bezvědomí. Tím, že seděla, to pro ni bylo dost nebezpečné," vzpomíná Lokaj.

Žena se naštěstí za čtyři minuty probrala. Zdá se, že na ni velmi špatně na balkoně působilo horko a vydýchaný vzduch.

"Končilo to potleskem těm, kteří se do toho zapojili. Určitě se mi ještě nestalo, že bych něco takového zažil. Obzvláště ne v divadle," dodal Lokaj.

Podle posledních zpráv je žena v pořádku a od divadla dostala novou vstupenku. Herci nakonec s malým zpožděním představení dohráli.