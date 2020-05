Dramatická záchrana! Ženu při krmení kočky zavalil ocelový regál. VIDEO

Perné chvíle má za sebou 68letá žena z Prahy, na kterou se při krmení kočky převrátil ocelový regál. Sama se nemohla postavit na nohy, popadané věci navíc zablokovaly dveře od bytu. Žena rozbila okno berlemi, volání o pomoc naštěstí uslyšel soused, který přivolal městskou policii. Strážníci pak vykopli dveře a zraněnou ženu předali do péče záchranářům.

I každodenní věc, jako je krmení kočky, se během vteřiny může změnit v drama. Ženě se totiž najednou zamotala hlava a upadla. Při pádu se snažila zachytit o kovový regál plný věcí, o který byl navíc opřený ještě žebřík. Na ten spadla a celý regál ji zavalil.

"Sílu na to, aby se sama zpod regálu dostala, ale už neměla. Duchapřítomnost naštěstí neztratila, berlemi rozbila okno vedoucí do vnitrobloku a volala o pomoc. Jeden soused její volání zaslechl a zavolal na tísňovou linku 156," popsali pražští strážníci na sociálních sítích.

Ve třetím patře pak nalezli byt, ze kterého vycházelo volání o pomoc. Přes dveře hlídka zjistila, co se stalo, žena neustále zoufale prosila, ať ji někdo zachrání. Jeden ze strážníků proto zablokované dveře vykopl.

"Seniorka ležící mezi střepy měla drobná poranění od skla, podlitinu na čele a stěžovala si na velké bolesti ruky a nohy. Do příjezdu záchranářů o poraněnou ženu pečovala přítomná strážnice. Hlídka o tom, co se stalo, vyrozuměla dceru zraněné ženy, která byla záchrannou službou převezena do nemocnice," doplnili strážníci.