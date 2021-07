Dramaticky roste počet nehod se zvěří, můžou za to především žně

Rozbitá světla, nárazníky, kapoty. Řidiči na Královéhradecku měli ve středu den obzvláště smolný. "Jsme zaevidovali 16 nehod a polovina byla způsobená střetem se zvěří," vysvětlila policejní mluvčí Lucie Konečná.

Nejkritičtější bylo ráno a večer. Bouralo se jak na hlavních, tak i vedlejších cestách. "Období žní považujeme za rizikovější," uvedl dopravní policista Richard Hušek.

Až 150 srážek se zvěří evidují policisté na Vysočině, a to za jediný měsíc. Průměrně tři nehody denně, to je zase statistika v Pardubickém kraji. A podobně je na tom i zbytek republiky.

Naštěstí při těchto nehodách nikdo nezemřel. Zvířata většinou nechodí sama. U Stojic na Pardubicku dokonce jeden řidič autem zabil osm divočáků.

"Být to jinak koncipovaný auto, tak si troufnu říct, že se tady takhle nebavíme," svěřil se řidič.

Držet volant rovně, neuhýbat a přímo narazit do zvířete před vámi, to je základní rada, pokud je náraz nevyhnutelný. Při úhybném manévru hrozí náraz do stromu, patníku nebo jiné překážky. Pokud můžete, rozsviťte v rizikových místech dálková světla.

V bezpečí nejsou řidiči ani na dálnici. Vyděšená zvířata se na ni dostanou po nájezdech. Na dálnici D11 bylo takových střetů loni 40.