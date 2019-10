Dražší pivo, změna času i snadnější oddlužení! Tohle bude od října jinak

Říjen přináší řadu změn, které se dotknou dlužníků, nemocných nebo cestovatelů. Mění se ale také výpočet DPH nebo kontrolní hlášení, zpozornět by proto měli třeba i podnikatelé. Podívejte se, co bude od října jinak.

Výpočet DPH

Nové znění zákona o DPH platí sice už od začátku dubna, firmy ale dostaly šestiměsíční odklad, aby se stihly na změnu připravit. Úprava zákona zcela zrušila metodu výpočtu DPH tzv. shora pomocí koeficientu, protože podle ministerstva financí vedla k nepřesným výsledkům.

Stejně jako metoda zdola se bude i ta shora nově vypočítávat matematicky. Dosud se celková částka včetně DPH násobila fixním koeficientem výše DPH / 121, zaokrouhleným na čtyři desetinná místa (u 21% DPH tedy 0,1736). Nově se bude v případě 21% sazby dělit koeficientem 1,21.

Kontrolní hlášení

Novelizací zákona o DPH došlo i ke změnám v kontrolním hlášení. Samotný obsah se nezměnil, ale aktualizovaly se některé názvy a popisy jednotlivých částí a především XML struktura formuláře v části A.4. KH. Více čtěte na webu Finanční správy.

Snadnější oddlužení

Především mladí dosáhnou od října na oddlužení snadněji. Lidé, kteří si dluhy do dospělosti přenesli z dětství, dosáhnou nově na oddlužení ve zvýhodněném režimu, kterého v současnosti mohou využít senioři a zdravotně postižení.

Upravená pravidla se týkají dlužníků, kterým alespoň dvě třetiny dluhů vznikly před dovršením 18. roku věku. Ke dluhům se počítají i závazky, které vznikly tři roky po 18. narozeninách dlužníka. Nově se tito lidé budou moci zbavit dluhů už za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení. Více zde.





Úhrady zdravotnických pomůcek

Zdravotní pojišťovny od října začaly proplácet řadu zdravotnických pomůcek, které doposud hrazené nebyly. Peníze na ně zbyly kvůli zrušení příspěvků na brýle a další pomůcky. Nově hrazené budou náplasťové inzulínové pumpy nebo třeba injekční jehly pro přípravu infuzního roztoku. Seznam najdete zde.





Dražší pivo

Plzeňský prazdroj od 1. října zvyšuje ceny piva v lahvích a plechovkách. V průměru vzrostou o 3,6 procenta, tedy o 50 haléřů. Zdražení se týká některých balení piv Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a neochuceného Birellu.

Změna času

Poslední říjnový víkend tradičně znamená změnu času z letního na standardní středoevropský ("zimní"). Ručičky hodinek si posuneme brzy ráno 27. října - z 3:00 na 2:00.

Naposledy by se mohly v členských státech Evropské unie časy vystřídat v roce 2021. Evropská komise navrhla zrušení změn času na základě online hlasování, ve kterém se pro vyjádřilo 84 % respondentů. Členské státy by si samy měly určit, který čas si ponechají.





CK Neckermann

Krach britské cestovní kanceláře Thomas Cook dopadl i na české klienty její pobočky CK Neckermann. Ta zatím zrušila zájezdy až do 6. října, na které mělo odjet nebo odletět asi 500 lidí. Do konce října má zakoupeno zájezdy ještě asi tisíc zákazníků. Co s nimi bude, se teprve rozhodne.

Brexit

Konec října měl být také konečným termínem pro odchod Velké Británie z Evropské unie. Premiér Boris Johnson několikrát zdůraznil, že brexit v tomto termínu proběhne bez ohledu na to, zda bude schválena dohoda o podmínkách s EU, nebo ne.

V tom mu ale brání zákon, který přijali poslanci na začátku září. Pokud by se nepovedlo novou dohodu vyjednat a poté schválit parlamentem, Johnson by podle něj musel požádat o další prodloužení lhůty pro odchod Británie z EU. Další jednání s Bruselem jsou naplánovány na 17. a 18. října.