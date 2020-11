Drony v boji proti koronaviru přispějí k rychlejšímu testování

V britské nemocnici testují drony. Měly by "přenášet" koronavirové testy do laboratoře vzdálené třicet kilometrů. V současnosti totiž testy vozí kurýři a cesta může trvat 40 minut, ale také tři hodiny, v závislosti na provozu v této oblasti Londýna. Zakladatelé technologického start-upu věří, že drony pomůžou vytvořit vzdušný most mezi těmito dvěma místy a poskytnou tak rychlejší výsledky pro pacienty.