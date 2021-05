Drsný generální ředitel v Utajeném šéfovi roztál: Naši lidi jsou srdcaři!

Generální ředitel stavebnin PRO-DOMA Petr Vaněrka se v přestrojení za životem zmoženého rockera vydával z pohodlí koženého křesla ohnout hřbet do hlubin skladů, bláta staveb a dalších náročných provozů. Pod vedením svých podřízených sledoval jejich práci a přišel na zajímavé závěry.

Petr se snažil zjistit, jestli jeho zaměstnanci dostatečně pracují a jestli nemají nějaké potíže. On sám je totiž téměř šílený workoholik (video zde), který při práci ani nechodí na obědy, protože je to podle něj ztráta času. Naštěstí po svých zaměstnancích to zatím nevyžaduje.

Nemyslel si, že mezi svými podřízenými narazí na pracanty, kteří odvádí možná i víc práce než on sám. Opak byl ale pravdou. Třeba Michal na šéfa zapůsobil velmi dobře. Práce mu šla od ruky a jediné, co šéfovi vadilo, byl nepořádek. Ale i ten si uměl Michal obhájit. Navíc pak překvapený ředitel zjistil, že má Michal roztroušenou sklerózu. "Je fér, čestný, upřímný a pracovitý. Já takové lidi potřebuji," smekl klobouk Petr.

Na závěr pořadu si Michala nechal stejně jako ostatní zavolat do kanceláře a také ho za jeho práci velmi štědře odměnil. Jménem společnosti Petr Michalovi zaplatil dluh za auto, které si Michal kvůli své nemoci musel pořídit a věnoval mu i skateboardovou výbavu. Dojatý Michal neměl slov.

I dalšího pracanta Richarda (60) si generální ředitel pozval "na kobereček". Richard dělá ve stavebnictví už od 15 let. Na stavbě to sice šéfovi moc nešlo, všiml si ale, že tomuto pracantovi ano, přestože se mu svěřil s tím, že má artrózu způsobenou dlouholetou dřinou na stavbách.

Jenže Richard se ze všeho nejvíc bojí, že by musel svou práci opustit. "Člověk ve tvém zdravotním stavu by tuto práci dělat neměl. Musíš se šetřit, nechci aby takový pracant jako ty opustil firmu," řekl mu Petr v kanceláři a věnoval poukaz na místo na soukromé klinice. Ten odměnu od šéfa stále nevyužil, co ho trápí, zjistíte ve videu na Nova Plus.

Petr si zažil během natáčení ale i velmi trapné chvíle. Například když bodrá vedoucí prodejny Hanka po něm chtěla, aby vycpal intimní partie figuríně. "Je potřeba, aby se trochu uvolnil," smála se vedoucí. To se ale šéfovi moc nelíbilo a slíbil: "Kdo se bude smát naposledy, budu já." Navíc přiznal, že mu ze zážitku bylo trapně. Vedoucí to naštěstí ale neodnesla a dostala nakonec od šéfa pochvalu za vzorné a svědomité vedení prodejny.

Celkově byl šéf s výsledkem této tajné mise spokojený. "Lidi, se kterými jsem měl možnost pracovat, jsou skutečný tmel společnosti a srdcaři," svěřil se Petr. Co všechno se ve firmě po natáčení změnilo a jak to šéf vidí zpětně? To zjistíte ve videu zde.

Pokud jste tento díl nestihli, najdete ho spolu s následující epizodou na portálu VOYO. A na Nova Plus najdete všechny potřebné bonusy.