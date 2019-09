Drsný zákrok policistů: Muži zůstal zlomený nos! Všemu přihlížely děti

Protichůdné názory vyvolaly záběry, natočené v sobotu večer po konci vinobraní v Mělníku. Je na nich vidět muž, který policisty nazývá "kašpary" a tyká jim. Není jasné, co tomu předcházelo, následoval ale rázný zákrok policistů, kteří muže zpacifikovali.

Anketa Byl podle vás zákrok policistů proti muži přiměřený? Ano, neuposlechl výzvu, tak ho zpacifikovali 75 383 hlasů Ne, zákrok byl příliš brutální, navíc v přítomnosti dětí 25 129 hlasů Hlasovalo 512 lidí.

I přesto, že mu právě nasazují pouta, mužům zákona nadále nadává. V pozadí je slyšet pláč a křik dětí zadrženého muže. Policisté ženu, která video natáčela, několikrát vyzvali, aby děti odvedla. "Neodvedu, natáčím důkaz," odmítla žena.

"Přestaňte nás urážet," vybízí znovu jeden z policistů, než muže odvedou do policejního auta a odvezou na služebnu. Podle lékařského nálezu, který později zveřejnila jeho manželka, měl muž zlomený nos, bolesti hlavy a oči zasažené slzným plynem.

Podle rodiny muž pouze volal a mával na děti, ať slezou z atrakcí na hřišti a jdou domů. Policie má ale trochu jinou verzi. "Muž se pohyboval po silnici a neuposlechl výzvy policistů, aby z ní odešel. Použili proto hmaty a chvaty," sdělila pro TN.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Zatím není jasné ani to, co přesně se dělo po odvozu muže na policejní služebnu. Následně ho měli převézt do mělnické nemocnice na vyšetření, kde lékařka nedoporučila jeho vzetí do cely předběžného zadržení a naopak vyzvala k dalšímu ošetření. Jeho manželka ale tvrdí, že jí policisté později volali, aby ho vyzvedla na policejní stanici.

Pod videem začaly rychle přibývat desítky komentářů. Zatímco polovina uživatelů kritizuje policisty za nepřiměřený zákrok a vyzvedává přítomnost dětí, zbytek se policie zastává a tvrdí, že pro zadržení muže měla dobrý důvod a že děti měla odvést matka. Co si myslíte vy? Hlasujte v anketě.

Policejní mluvčí pro TN.cz uvedla, že už se případem zabývají policisté z odboru vnitřní kontroly. Více podrobností sdělit nechtěla, mohly by ale podle ní být známy v pondělí.