Druhá skupina dětí se vrací do škol, do lavic zasednou i žáci na Děčínsku

Nově budou od pondělí 19. dubna do škol také moci studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci, kterým by hrozilo propadnutí. Ti mohou začít docházet na předem domluvené konzultace. V každé skupině může být maximálně šest studentů.



První stupně základních škol a poslední ročníky mateřských škol zahájily rotační výuku minulé pondělí. Tento týden se žáci v lavicích vymění. Děti jsou ve škole povinně testovány, a to každé pondělí a čtvrtek. Testování probíhá formou antigenních testů a netýká se těch, kteří prodělali nemoc v posledních třech měsících, nebo byli proti nemoci očkováni.



Školní docházka začíná tento týden i na Děčínsku. Výuka tam byla odložena kvůli špatné epidemické situaci, kdy byl na místě zjištěn výskyt brazilské mutace. V průběhu minulého týdne se situace zlepšila a k dalšímu šíření mutace nedošlo.



Další skupiny žáků by se pak do škol měly vrátit co nejdříve, pokud to pandemická situace dovolí. "K tomu návratu dalších skupin do škol. To je samozřejmě naše priorita." uvedl minulý týden na tiskové konferenci vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

