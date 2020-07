Druhá zima s Covid-19? Může to být mnohem horší, bojí se v lékaři

Nová vlna nákazy by podle britských lékařů mohla přijít v září. Když zpracovávali nejhorší možný scénář, vyšlo jim, že by nákaze mohlo podlehnout dalších 120 tisíc lidí, pokud by se reprodukční číslo R, tedy rychlost, jakou se virus v populaci šíří, zvýšilo na 1,7. Epidemie by kulminovala v lednu a v únoru, kdy by denně mohlo umírat až tisíc lidí.

"Model naznačuje, že by úmrtí mohlo být s druhou vlnou více, než jsme viděli tuto zimu. Ale to riziko můžeme snížit, pokud budeme jednat okamžitě," citovala televize BBC specialistu na respirační onemocnění Stephena Holgatea, který tým odborníků vedl.

Holgate upozornil, že teď je ideální příležitost připravit se na druhou vlnu. Británie teprve před několika dny znovu otevřela bary. Teď ale zavedla povinnost nosit v obchodech roušky. Na nemoc Covid-19 v Británii zemřelo v pondělí 11 lidí.

Lékaři doporučují v rámci příprav na případnou druhou vlnu zvýšit kapacity testování a trasování kontaktů nakažených, zvýšit počet lidí očkovaných proti sezonní chřipce, či zajistit dostatek ochranných pomůcek pro nemocnice a domovy s pečovatelskou službou. Upozorňují také, že model nebere v úvahu žádná karanténní opatření a ani to, že by mohla být k dispozici léčba či vakcína.

Ačkoliv se s novým virem stále pojí řada neznámých, výzkumy ukazují, že dokáže déle přežít v chladném prostředí. Šíření také napomáhá to, že se lidé více pohybují v uzavřených prostorech, a chybí jim vitamin D, který je důležitý pro imunitní systém. Proto se jeho opětovného nástupu v zimě obávají nejen v Británii.

Lékařský tým se zabýval i méně černými scénáři. Při číslu R 1,1 očekává 1 300 úmrtí v rozmezí od září do června. Pokud by stouplo na 1,5, mohlo by zemřít v nemocnicích přibližně 75 tisíc Britů.