Druhé kolo voleb zamíchalo kartami. STAN jedná o výměně předsedy Senátu

O finálním rozložení sil v Senátu se rozhodne až po složení slibu senátorů. Zatím je jasné, že nejpočetnější klub by mohli mít Starostové. Pokud by se členy stali všichni, kteří kandidovali s podporou STAN, klub by měl 29 senátorů a mohl by tak požadovat obsazení postu předsedy Senátu někým z vlastních řad.

"U koho si umím představit, že by od zítřka mohl být skvělým předsedou Senátu, tak pan senátor Bek, pan senátor Drahoš nebo pan senátor Linhart. Všichni by to, myslím, velice kvalitně zvládli," tvrdí poslanec Jan Farský (STAN).

Předseda horní komory Parlamentu je druhým nejvyšším ústavním činitelem České republiky, jedná se tak o velmi prestižní funkci. Za určitých podmínek může předseda Senátu vykonávat i funkci prezidenta.

Nedávno se zviditelnil šéf Senátu Miloš Vystrčil svou cestou na Tchaj-wan, kterou plánoval už jeho předchůdce Jaroslav Kubera, a to i přes nesouhlas prezidenta. Ten ho pak nepozval na schůzku nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice do Lán. Vystrčil je kandidátem ODS, ale jestli zůstane šéfem horní komory Parlamentu, se rozhodne v nejbližších dnech.

"Reálné to je, protože je vynikajícím reprezentantem nejen Senátu, ale i České republiky," prohlásil místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ODS Petr Fiala.

Podle Farského ale záležitost ještě není uzavřená. "Podle všech minulých praktik bychom my měli mít předsedu Senátu. Není to uzavřené," řekl.

Sám Miloš Vystrčil se v pondělí sešel s předsedou senátorského klubu STAN Petrem Holečkem a uvedl, že bude plně respektovat dohody.