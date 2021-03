Druhé zničené Velikonoce: Lidé se musí obejít bez rodiny i koledy

Pan Kuba z Bílé na Českodubsku ročně vyráběl 250 krásných pomlázek. Letos si jich prý vyrobí jen pár pro radost. "Letos je to konec. Pomlázky jdou skoro na nulu. Když jsem jezdil na jarmarky, tak jsem jich prodal hodně," řekl výrobce pomlázek z Jiří Kuba Bílá.



Ale péct se v Česku bude. Mazance i beránky si rodiny chtějí dopřát, stejně jako zdobení vajíček. "My si užijeme Velikonoce se vším všudy, akorát nebudeme chodit po koledě, ale přijde k nám velikonoční zajíček a ten přinese vajíčka a mňamky," popsala Alena Maturová z Tuhaně.



A vejce už jdou teď na dračku. Už proto, že jsou aktuálně levnější než vloni. U chovatelů slepic se dají koupit třeba přes vejcomat.



U Vodseďálků se Velikonoce vždy pojímaly velkoryse. Letos je ale okolnosti donutili připravit komornější oslavy. "Scházelo se nás 25 až 30 lidí a těch 40 pomlázek se pletlo. Nedá se nic dělat, ta parta se letos nesejde," posteskl si Bohuslav Vodseďálek.



Pro pravoslavné věřící jsou Velikonoce svátkem významnějším než třeba Vánoce. "To asi bude smutnější. Je to moc rizikové pro naše lidi. Radši to uděláme doma," vyložila obyvatelka Fojtky na Liberecku Ludmila Voronová.



Zábavnou velikonoční vzpruhu posílá všem obyvatelům Česka kreslíř Petr Urban. Vtipů na téma Velikonoc a covidu už nakreslil přes stovku. A to je nechtěl původně dělat vůbec.

"Myslím si, že tím bych mohl nějak pomoct. Doufám, že tohle období už nikdy nepřijde, takže to bude dobrá vzpomínka na doby, kdy jsme žili jak kreténi," objasnil svůj tvůj tvůrčí záměr Urban.

