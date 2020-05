ŽIVĚ: Druhý pokus! Raketa firmy SpaceX Falcon 9 startuje dnes v noci

Očekávaný odlet dvoučlenné posádky má nastat dnes v noci. Krátce před půl desátou by se měla raketa Falcon 9 odlepit od země, loď Crew Dragon pak zamíří na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), kde by astronauti Bob Behnken a Doug Hurley měli strávit 30 až 120 dní.



"Šanci na vzlet vidíme 50 na 50. Musíme využít každou možnost, kterou máme," řekl administrátor NASA Jim Bridenstine. První vzlet ve středu nevyšel kvůli špatnému počasí. Pokud by sobotní vzlet opět nevyšel, je připravený ještě náhradní termín v neděli ve 21:00.

Posádka krátce před půl sedmou večer dorazila na místo. Výtah je vyvezl 78 metrů vysoko na vrcholek rakety.

Our #LaunchAmerica crew is approaching the elevator that will lift them 255 feet (78 meters) up to the top of the Falcon 9 rocket. pic.twitter.com/aeVg240anL