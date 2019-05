Družení v baru skončilo brutálním útokem, rváče hledá policie!

Pražští policisté už několik týdnů bezvýsledně pátrají po neznámém mladíkovi, který v baru na Smíchově v půlce dubna bezdůvodně brutálně zaútočil na jiného hosta podniku. Bil ho pěstmi a kopal do něj. Kriminalistům se nicméně bohužel nedaří ho identifikovat a doufají, že ho někdo pozná.

"Poškozený si vyrazil na pivko do jednoho z barů v ulici Na Bělidle v Praze 5. Ještě než vstoupil do podniku, potkal partičku dvou dívek a dvou mladíků. S těmi se dal do řeči, kdy následně skončilo všech pět společně na baru," popsal chvíle před samotným napadením policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Následně jeden z mladíků ostatní pozval a koupil kbelík plný koktejlů, ze kterého všichni upíjeli. Zábava byla v plném proudu a v naprostém klidu.

"Pak se ale vše změnilo. V jednu chvíli se vrátil poškozený z toalety a chytil nového kamaráda přátelsky kolem ramen. Avšak ten se z ničeho nic otočil a čtyřiadvacetiletého mladíka udeřil pěstí do obličeje," doplnil Hulan.

V tu chvíli zakročili ostatní a rváče začali tahat pryč. Bohužel nebyli dostatečně důrazní a napadený tak vzápětí schytal ještě kopanec do obličeje.

"Poté se muž svým kamarádům vysmekl a udeřil v tu chvíli již notně otřeseného mladíka znovu pěstí. Nakonec se všichni dostali ven před bar, kde útočník dal napadenému ještě několik ran pěstí do obličeje," přiblížil konec útoku policejní mluvčí.

Napadený mladík nakonec utekl pryč, z útoku si odnesl tříštivé zlomeniny obličejových kostí. Hrubiánovi teď za výtržnictví a ublížení na zdraví hrozí až tři roky natvrdo.

"Pokud útočníka (po)znáte, nebo víte, kde bydlí, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky 158," prosí Hulan. Svědci incidentu se pro změnu můžou přihlásit na jakékoli policejní služebně.