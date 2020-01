Drzý zloděj se chtěl v Praze vloupat do bytu. Majitel ho natočil na telefon

V úterý kolem sedmé hodiny ráno se zatím neznámý muž pokusil vloupat do jednoho z bytů na Praze 9. To, že je majitel bytu uvnitř, mladíka zřejmě překvapilo. Majitele měl vyrušit šramot za dveřmi a vyrazil se s telefonem v ruce podívat, co se děje. Drzého vetřelce tak rovnou natočil.