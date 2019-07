Dubaj chystá změnu pravidel! Týká se turistů a alkoholu

Dubaj se rozhodla změnit jeden zásadní zákon, který upravuje pití alkoholu v zemi. Turisté by si tak v blízké době mohli pořídit alkohol i v obchodě. Dubaj by kvůli tomu měla zřídit registrované prodejny. V nich vám pak bude stačit k nákupu jen licence.

Do teď si turisté mohli koupit alkohol jen v hotelových barech a restauracích. V obchodech to šlo pouze po získání licence, kterou většinou obdrželi jen místní obyvatelé. To se má teď změnit.

Dubaj chce upravit zákon a povolit prodávání alkoholu v obchodech i turistům. Pořídit by si ho mohli lidé v registrovaných prodejnách, které budou vedené na seznamu licencovaných zařízení, informoval deník Mirror.

Pro nákup alkoholu bude sice stále potřeba licence, ale měla by být bezplatná. Při příletu do Dubaje pak každý bude moct požádat jen o jednu licenci.

Zatím není jasné, kdy nový zákon začne platit. Do té doby se musí lidé řídit stávajícími pravidly. Mezi ně patří i zákaz pití alkoholu na veřejnosti včetně pláže.