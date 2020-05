Důchodce měl zastřelit svou milenku. Stalo se, řekl před soudem

Událostí z minulého roku se začal dnes zabývat Krajský soud v Brně. Minulý rok v říjnu byla policie přivolána ke střelbě do jednoho z brněnských bytů v Palackého ulici.

Po příjezdu na místo činu nalezla mrtvolu mladé ženy a zraněného osmašedesátiletého důchodce, který byl později převezen do Fakultní nemocnice U svaté Anny.

Důchodce Jan Šmehlík teď stanul před soudem. Obviněn je z nezákonného ozbrojováni a vraždy. Za vším prý stála žárlivost, jelikož si myslel, že je mu jeho o třicet let mladší přítelkyně nevěrná.

Šmehlík přivezl osudný den ženu do svého bytu, kde měl dle vyšetřovatelů již připravenou nabitou zbraň, kterou ji údajně pouze chtěl vystrašit. Později mezi nimi došlo k roztržce a zbraň několikrát vystřelila.

"Žádná omluva není dostatečná pro to, co se stalo. Odehrálo se to v pár okamžicích. Stalo se, co se stalo,“ okomentoval celou událost Šmehlík.

Muži teď hrozí až 20 let vězení, navíc po něm pozůstalí oběti požadují odškodnění ve výši pěti miliónů korun.





