Důchodci zahálet nemusí! Ve Znojmě pomáhají policii s rozjívenými školáky

Město vymyslelo rafinovaný způsob, jak zajistit i při nedostatku městských strážníků bezpečnost, zejména před školami v době ranní špičky. Namísto uniformovaných mužů budou u přechodů nově hlídat senioři. Se svou službou městu první z nich začali již tento týden.

„Chtěl bych poděkovat všem seniorům, kteří se do projektu přihlásili a zapojili se. Je to zodpovědná funkce, stát každý den ráno u přechodů a pomáhat dětem s bezpečným přejitím,“ prozradil starosta Jan Grois.

Senioři pomáhají u méně frekventovaných přechodů v blízkosti základních škol, ty nejfrekventovanější zůstaly v gesci strážníků Městské policie. "Senioři budou v ranních hodinách na přechodech v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, JUDr. Josefa Mareše, Prokopa Diviše, Mládeže a náměstí Republiky," uvedla tisková mluvčí Zuzana Pastrňáková.

„Z kapacitních důvodů se nám nedaří posílit hlídkování u škol a školek. Senioři nám tak pomohou zvýšit bezpečnost nejmenších dětí při přecházení, a zároveň tím strážníkům uvolní ruce, aby se mohli věnovat jiným přechodům či bezpečnosti nejen v blízkosti škol,“ vysvětlil Ivan Budín, ředitel Městské policie Znojmo.

Prvních sedm seniorů, kteří se do projektu již zapojili, muselo projít potřebným školením. Tento týden jsou v terénu ještě za asistence strážníků, od příštího týdne už budou pracovat samostatně. Hlídat bezpečnost u přechodů budou do konce školního roku, tedy do června.

„Pokud se tato myšlenka osvědčí, budeme v ní s dalším školním rokem rádi pokračovat,“ dodává starosta Grois. Do budoucna tak zřejmě budou potřebovat další schopné seniorské posily. Jestliže byste chtěli řady takto užitečných seniorů také rozšířit, přihlásit se můžete na služebně Městské policie Znojmo.