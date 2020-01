Důchody nerostly jen seniorům! Dostanete víc i vy? KALKULAČKY

Starobní důchod se od nového roku zvýšil průměrně o 900 korun, vzrostly ale i další důchody. Od ledna se totiž příspěvky valorizují. Tentokrát se základní výměra zvýšila o 220 korun, procentní výměra o 5,2 procenta. K tomu se přidala ještě částka 151 korun.

Starobní důchod

Abyste měli na starobní důchod nárok, musíte splnit dvě podmínky - dosáhnout důchodového věku a dostatečně dlouho platit důchodové pojištění. Do roku 2018 stačilo pojištění odvádět 34 let, poslední dva roky je to 35 let. Započítává se sem i náhradní doba pojištění, více se dozvíte zde.

Pokud už jste důchodového věku dosáhli, ale nesplňujete druhou podmínku, máte dvě možnosti. Můžete si buď počkat - do důchodu se dostanete o pět let později než muž narozený stejně, nebo si pojištění doplatit. Vypočítejte si v kalkulačce portálu Peníze.cz, kdy půjdete do důchodu.





Starobní důchod se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry, ze kterých se pak vypočítává měsíční výše penze. Vám ale stačí do kalkulačky zadat výši svého příjmu a datum, kdy jste začali pracovat nebo studovat.

Invalidní důchod

Invalidní důchod nahrazuje příjem v případě, že nemůžete pracovat z důvodu špatného zdravotního stavu. Pokud se vaše pracovní schopnost sníží o 35 procent, budete spadat do kategorie invalidity I. stupně. 50 až 69 procent znamená II. stupeň, 70 procent a více III. stupeň. Podle toho se pak odvíjí výše důchodu.

Nárok na invalidní důchod končí v 65 letech, kdy začínáte pobírat starobní penzi. I na to, abyste mohli brát invalidní důchod, ale musíte splnit několik podmínek - dostatečnou dobu pojištění (podle věku) nebo invaliditu následkem pracovního úrazu, nemáte nárok na starobní důchod a ještě vám nebylo 65 let.

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod vzniká v případě úmrtí manžela, který pobíral starobní nebo invalidní důchod, případně pro něj splňoval podmínky, nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Zaniká, pokud se znovu vdáte nebo oženíte.

Trvalý vdovský důchod pak může získat člověk, který pečuje o dítě (nezaopatřené nebo na péči závislé), či rodiče, je invalidní ve III. stupni, nebo dosáhne věku aspoň o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození.

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod může pobírat dítě, kterému zemřel rodič, za určitých podmínek až do věku 26 let. Zesnulý rodič ale musel pobírat starobní nebo invalidní důchod, případně na něj mít nárok, či zemřít následkem pracovního úrazu. Sirotčí důchod už nemůže dostávat dítě, které bylo adoptováno.

Na sirotčí důchod může mít dítě nárok i v případě, že zemřelý rodič po stanovenou dobu odváděl důchodové pojištění. Pokud jde o osobu starší 28 let, musí pojištění platit alespoň rok během posledních deseti let. U osoby starší 38 let alespoň dva roky v posledních dvaceti let. Nezahrnují se do toho ale náhradní doby pojištění.





