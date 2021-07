Dukovany by tornádo neustály. Museli tam zpřísnit bezpečnostní opatření

Tornádo, jaké řádilo na jižní Moravě, by podle testů úplně rozmetalo třeba ikonické dukovanské chladicí věže. Elektrárna proto musela okamžitě reagovat, aby zabezpečila chlazení reaktorů. Mají tam teď speciální ventilátory.

"Byly by schopny nahradit chladící věže za předpokladu, že by byly poškozeny," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Odolat by měly zemětřesení až o síle šesti stupňů Richterovy škály i nejsilnějším tornádům. Unikátní ventilátory stojí miliardu korun, v dukovanské elektrárně jsou dva.

Náhradní napájení klíčových zařízení elektrárny by v případě zničení infrastruktury měly zabezpečit výkonné generátory. Utáhnou provoz třeba 32 tisíc ledniček najednou.

"Je to stavěno na extrémní klimatické podmínky i na tornáda, ta konstrukce okolo je dělána i proti létajícím předmětům," vysvětlil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Za pomoci tisícovky železných kotev zpevnili stěny všech budov, aby lépe odolaly tornádu nebo zemětřesení a mají tam i pět nových satelitních telefonů, každý za stovky tisíc korun. Ty by elektrárně měly zajistit spojení se světem, i pokud by zkolabovaly veškeré mobilní sítě.

K ochraně zaměstnanců je v dukovanském elektrárně vybudováno hned sedm obřích podzemních krytů. Vejde se do nich 2450 lidí. "Dukovany jsou perfektně připraveny," konstatoval Havlíček. Jenom letos vylepšení bezpečnosti vyjde elektrárnu na dvě miliardy korun.