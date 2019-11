Důl Lazy končí! Někteří horníci tam strávili celý život, teď jsou bez práce

Desítky let pracovali v dole, ve čtvrtek se přišli rozloučit. Mezi nimi i pan Galik, který na šachtě pracoval 43 let. "Je to špatné všechno, já tady žiju od 15, jsem měl patnáct roků, jak jsem tu přišel a celý život jsem tady," popsal. Konec podniku, kde strávil velkou část života, ho zasáhl.

I pan Bardel přes deset let nastupoval do výtahu, který ho pak vezl několik set metrů pod zem. "Je to ukončení nějaké životní etapy, byl jsem na Dukle, tak se uzavřela, a teď Lazy. A těch šachet tady už moc nemáme," sdělil horník Lubomír Bardel.

Těžba v dole je podle vedení společnosti nerentabilní. Uhlí v dobývacím prostoru sice stále je, část se ale z ekonomického hlediska těžit nevyplatí, zbytek je ve větších hloubkách, bez prohloubení šachty je v podstatě nedostupný.

"Nemáme investice na to, abychom mohli dále rozšiřovat tuhle těžbu, protože to jsou řádově miliardy korun," vysvětlil mluvčí ODS Ivo Čelechovský.

Co bude s dalšími doly v kraji, se neví, společnost vypracovává plán, záležet bude i na ceně uhlí.