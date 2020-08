Důležité kroky, které nakopnou i Česko. Evropská unie má jasný plán

Jednání o fondu obnovy rezonovalo v uplynulých týdnech celou sedmadvacítkou. Jednání byla dlouhá a složitá, závěr je ale jasný. Ve fondu obnovy má být 750 miliard eur, což v přepočtu dělá 20 bilionů korun, a pokud návrh projde Evropským parlamentem, znovunastartování Evropské unie může začít.

Propad ekonomiky hlásí všechny členské země. Nejvíc se koronavirus propadl na ekonomických výsledcích Španělska (meziroční propad za druhé čtvrtletí o 22,1 procent). Česko je na tom s 10,7 procenty poměrně dobře, hůř jsou na tom i Německo (11,7 procent) nebo Rakousko (13,3 procent)

Evropští zákonodárci představili několik důležitých kroků, které mají po krizi nakopnout členské země. Tady jsou:

Masivní investice do ekonomiky

Finanční injekce ve výši 750 miliard eur má ekonomikám členských zemí pomoct vzpamatovat se z jarní koronavirové krize. Peníze tvoří součást dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2021 a 2027. Předpokládá se, že půjčky zvládnou země splatit do roku 2050. V rozpočtu však ještě musí nastat několik změn, které požaduje Evropský parlament. Nelíbí se mu přílišné škrty. Jakmile jeho požadavkům vyhoví Evropská komise, nebude masivním investicím do ekonomiky nic bránit v cestě.





Pomocná ruka pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, tvoří bezmála 99 procent veškerého byznysu. Proto dostanou miliardu eur (přes 26 miliard korun) z Evropského fondu pro strategické investice. Téměř 8 miliard eur (asi 210 miliard korun) už dostaly na začátku pandemie.

Podpora zdravotnictví

Evropská unie hodlá posílit zdravotnické systémy napříč členskými zeměmi tak, aby byly připravené na příští potenciální krize. Součástí plánu za záchranu ekonomiky je tak i program EU pro zdraví. V rámci něj se bude třeba zvyšovat dostupnost léků pro občany.





Předcházení růstu nezaměstnanosti

Zastavení ekonomiky se během jara promítlo také dramatickým růstem nezaměstnanosti. Evropská unie proto připravila ochranný nástroj SURE, v rámci kterého putovalo členským zemím 100 miliard eur (2,6 bilionů korun). Obrovská suma peněz měla za cíl pokrýt náklady za zaměstnance, přestože pracovali méně hodin, aby je zaměstnavatelé nemuseli propustit.





Přímá pomoc členským zemím

Evropská unie spustila také investiční iniciativu pro reakci na koronavirus. Členské země si rozdělí přibližně 37 miliard eur (přes 970 miliard korun) na okamžitou pomoc s následky krize.

Další plánované kroky

Evropská unie připravila i ochranná opatření pro oblasti turistického ruchu, zemědělství nebo rybolovu. Jednoduššími pravidly se budou moct řídit také banky, aby mohly rychle poskytnout potřebné finance lidem i firmám. Otevřela se tak cesta k poskytování půjček za příznivějších podmínek.