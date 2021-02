Budova v San Franciscu se doslova vydala do ulic. Tento historický skvost, který stál na své původní adrese přes 139 let, přestěhovala na kolečkách těžká technika. Majitel tohoto domu zaplatil v přepočtu přes čtyři miliony korun jen za nutná povolení k přesunu. Ochránil tak budovu před demolicí. Jak to vypadá, když dům jede ulicemi, se podívejte ve videu.