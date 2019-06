Dům Skripalových jako atrakce? Hrabství ho chce raději odkoupit

Rada britského hrabství Wiltshire zamýšlí koupit dům po Skripalových, kteří byli v loňském roce otráveni novičokem. Radní se obávají, že by se z domu mohla stát atrakce, nebo by začal být nabízený například přes Airbnb.

Bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julie se do svého domu v britském městě Salisbury nechtějí vrátit. A nikdo se jim také nediví. V tomto domě byli totiž otráveni nervově paralytickou látkou novičok. Útok naštěstí přežili.

Rada hrabství Wiltshire, pod které spadá město Salisbury, se však obává, co by se s domem mohlo v budoucnosti stát. Jejich hlavním cílem je, aby z něj nebyla atrakce turistů a nezačal se objevovat třeba na Airbnb, uvedl deník Dailymail. Po ročním čištění od novičoku, který měly na starost stovky speciálně vycvičených vojáků, je totiž dům už obyvatelný.

Rada teď jedná o tom, že by dům raději koupila sama, a to za 334 tisíc liber (přes devět milionů korun). "Rada se zavázala, že zajistí, aby tento majetek nebyl využíván k obchodování kvůli jeho historii a potvrdil obyvatelům, že bude sledovat, co se stane s majetkem a je ochotna ho koupit, pokud by ho vlastník chtěl prodat," řekl ředitel rady Alistair Cunningham.

Sousedé také řešili, co by s domem pak hrabství udělalo. "Pokud by byl majetek zakoupený, rada by zajistila, že nemovitost bude nadále využívána pro obytné účely. Jsme v rozhovorech se zástupci hrabství," dodala Cunninghamová.

Útok na Skripala a jeho dceru se stal v březnu loňského roku. Z něj tehdy obvinila Velká Británie Rusko, které nařčení odmítlo. Rodina byla otrávena podle britských úřadů novičokem, který je jednou z nejnebezpečnějších a nejkomplikovanějších látek na světě.