Dům u moře za jedno euro. Obec v jižní Itálii láká nové obyvatele

Pokud jste si někdy přáli bydlení nedaleko pláže, vesnice Cinquefrondi v jihoitalské Kalábrii vám přesně tohle nabízí. A to za jedno euro. K rozhodnutí prodávat domy v obci za jedno euro dospěl tamní starosta poté, co počty původních obyvatel prořídly. Po odchozích zůstaly neobydlené domy, které nabízí za symbolickou cenu.

Nabídka má ovšem háček. Obec zoufale potřebuje rekonstrukci a její značná část je v dezolátním stavu. Aby starosta Cinquefrondi Michele Conia napomohl její obnově, rozhodl se nabízet domy za jedno euro. Informuje také, že v době pandemie nebyl v obci ani jeden případ nákazy koronavirem.

"Najít nové majitele opuštěných domů je klíčovou částí strategie, kterou jsem spustil, abych zachránil poškozené části obce," vysvětlil starosta, který obnovu obce do původní krásy nazval "Operation Beauty" (Operace Krása).

Kvůli pandemii výrazně klesly ceny nemovitostí. Cinquefrondi není jedinou obcí, která se rozhodla prodávat domy za tak nízkou cenu. Stejnou cestou v posledních letech šla i některá další italská a sicilská města. Obec v Kalábrii však na rozdíl od nich požaduje pouze roční poplatek za pojištění ve výši 250 eur.

Beautiful Italian village is selling houses for 1 and they have had NO cases of coronavirus there https://t.co/qLCCG3pb5l — Daily Mail Online (@MailOnline) June 12, 2020

Pokutě 20 tisíc eur podléhají noví vlastníci jen v tom případě, že nedokončí rekonstrukci do tří let. Starosta Conia tvrdí, že vzhledem ke zkušenostem dalších obcí taková pokuta prakticky nehrozí. Většina majitelů stihne domy obnovit v rámci jednoho až dvou let. Ostatní města požadují rovnou zálohovou platbu až do výše 5000 eur. Ta propadne městu v případě, že nový majitel zakoupený dům do tří let neopraví.

"Požadujeme určitou jistotu, jakmile se nový kupující zavazuje k projektu. Poplatek za pojištění je velmi nízký a náklady na rekonstrukci se pohybují mezi 10 až 20 tisíc eur," tvrdí Conia. Dostupné domy mají zhruba 40 až 50 metrů čtverečních a nacházejí se v historické části obce. Některé mají i balkon s výhledem na moře.

RT @cnni: An Italian town that declared itself "Covid-free" is selling $1 houses https://t.co/QXsD0d3IId pic.twitter.com/SmvtUJcsXW — Century Cruises (@CenturyCruises) June 12, 2020

Cinquefrondi je známé jako "Zipper Town", protože se nachází přímo na špičce italského poloostrova. Obec leží přímo mezi Jónským a Tyrhénským mořem a je z ní výhled na Liparské ostrovy, které jsou zapsané na seznamu UNESCO.