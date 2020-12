Šéf zdravotnických statistiků Dušek: Po Vánocích se epidemie zhorší

"Je faktem, že v období prosince, ledna a února respirační choroby obecně eskalují. Je to období chřipkové epidemie a covid nebude výjimkou. Znamená to, že jdeme do velmi těžkého období. Do období velké nemocnosti, kdy se nemocnice i běžně plní pacienty," řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Dušek deníku Právo.

Kvůli tomu, že se nákaza v Česku šíří komunitně, lidé často nevědí, kde se vlastně nakazili. Zatímco třeba ohniska ve školách nebo v sociálních zařízeních se dají dobře vystopovat, protože jde o uzavřené kolektivy, jindy je to mnohem těžší.

"Ale pak si vezmeme druhý extrém, kterému říkám průchozí provozy typu knihovna, muzeum. Schválně neuvádím prvoplánově restaurace, je toho víc. Nakazí se například personál, ale když nemáme evidenci lidí, kteří provozy projdou, nedohledáme je. Jak vyhledáte lidi, co byli v restauraci a dali si tam oběd? Jsou to anonymní kontakty, jde o místa s velkým počtem průchozích," přiblížil Dušek.

Krátkodobý model na další týdny podle něj ukazuje, že Česko nepochybně čeká další nárůst případů. "Mezitýdenní růst máme 20 až 30 procent a s reprodukčním číslem 1,2 nemůžeme čekat nic jiného. Tento týden budeme mít průměrné denní záchyty kolem 6 až 7 tisíc a příští týden musíme počítat se zhruba osmi tisíci a více nově diagnostikovanými případy denně," míní expert.

Příznivě nevypadá ani dlouhodobý model. "Trend je rizikový a říká, že po Vánocích hrozí eskalace," varuje Dušek. Týmy odborníků také předpovídají zátěž v nemocnicích.

"Realitu v nemocnicích bych popsal jako křehkou stagnaci s rizikem nárůstu zátěže. Ten se již také v některých regionech bohužel odehrává. Proto teď nemocnice připravujeme na rizikovější varianty, podle kterých by do konce roku mohl počet pacientů s covidem-19 na lůžku vzrůst ze současných 4,6 tisíc až k sedmi tisícům a počet těžkých případů až k tisíci," popsal Dušek.

Doufá, že epidemii se podaří zastavit díky očkování. "Začne přibývat lidí, kteří mají protilátky, nákaze začne docházet substrát, bude klesat počet kontaktů, mezi kterými se přenese nemoc, a epidemii zastavíme. My ji nezničíme. Nejsem virolog, ale myslím si, že virus zde s námi bude navěky. Bude to jako s chřipkou. Ale zmizí nekontrolovatelné šíření," myslí si Dušek. On sám se prý určitě očkovat nechá.

