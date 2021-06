Dusil ji šest minut polštářem. Policie řekla, jak Řek zavraždil svou ženu

Pro řeckého pilota Babise Anagnostopoulose si kriminalisté přišli ve čtvrtek přímo na pohřeb zavražděné Angličanky Caroline Crouchové. Po osmihodinovém výslechu se přiznal, že jeho manželku nepřipravili o život zloději, ale on.

Měla tomu předcházet hádka, během které mu Crouchová prý řekla, že odejde i s jejich 11měsíční dcerou. Ta potom hrůzným okamžikům musela přihlížet. Podle informací portálu Daily Mail měl Babis vypovědět, že ho žena fyzicky napadla jako první.

Crouchová byla držitelkou černého pásku v kickboxu. "Hodila dceru do postýlky a praštila mě," řekl prý policistům Babis, který se potom podle svých slov přestal ovládat. Na to, že manželku zavraždil, by vyšetřovatelé možná nepřišli, kdyby neměla chytré hodinky.

Z těch totiž zjistili, že v době, kdy už měla být podle Babise po smrti, ještě žila. "Ve 3:58 měla tep hluboce spícího člověka, ve 4:05 jí vyletěl o 50 procent," uvedl policejní lékař. Pět minut po čtvrté ji začal manžel dusit polštářem, ve 4:11 už byla bez tepu.

Babis se snažil zahadit stopy, jak se jen dalo. Utopil dokonce jejich společného psa, aby přidla na verohodnosti příběhu o maskovaných banditech. Kromě chytrých hodinek ho usvědčil i vlastní mobilní telefon. Tvrdil totiž, že ho lupiči svázali a zamknuli v jednom z pokojů, z dat ale vyplynulo, že se v inkriminovaném čase po domě normálně pohyboval.

Když si Babis uvědomil, že je Caroline po smrti, zpanikařil. "Musel jsem něco udělat, aby moje dcera nevyrůstala bez otce. Přemýšlel jsem, že tělo Caroline schovám, ale nevěděl jsem jak. Jen jsem se na ni díval a brečel. Potom mě napadlo to na někoho svalit," řekl prý policii. Za vraždu mu hrozí až doživotí.

Podívejte se na záběry z místa činu: