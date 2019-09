Dusno kolem nového šéfa Českých drah! Podle opozice je nekompetentní

V roce 1996 začínal Václav Nebeský svou kariéru jako výpravčí, o třiadvacet let později to dotáhl na šéfa Českých drah. Opozičním politikům tím neudělal vůbec radost. "Podle nás nemá dostatečné zkušenosti na to dělat generálního ředitele Českých drah. Ten výběr nám připadá podivný," tvrdí předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

V životopisu má Nebeský zkušenost z nejvyššího managementu už zkrachovalé firmy Unicontrols. Jenže se objevily spekulace, že v té době na této židli seděl někdo jiný. "Pomluvy nebo dezinformace. Mohu Vás ubezpečit, že technickým ředitelem jsem byl já," reagoval nově zvolený generální ředitel drah Václav Nebeský.

"Jsem přesvědčen, že tým pod vedením pana Nebeského úkoly ve vztahu k železniční dopravě zvládne," uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Opozice poukazuje na to, že letos České dráhy kandidátům na členy představenstva změnily podmínky. Letos stačila zkušenost s vedením firmy s nejméně 100 lidmi. Přitom ještě loni společnost požadovala, aby kandidáti na členy představenstva měli zkušenosti s vedením firmy, která má minimálně 300 zaměstnanců.

Podívejte se, jaké pravomoci má generální ředitel Českých drah:

"Je pro mě zcela nepřijatelné, aby byla účelově měněna kritéria tak, aby ten který uchazeč za nižších profesních předpokladů za každou cenu uspěl," řekl předseda SPD Tomio Okamura. "Ukazuje se, že odbornost není to nejzásadnější, aby se dostal někdo do popředí," tvrdí politolog Jan Kubáček.

Podle Pospíšila existuje podezření, že může jít o odměnu pro pana Nebeského. "Interpelací už toho moc nevyřešíme, ale na plénu sněmovny je vládní návrh zákona, který upravuje výběr manažerů ve státních firmách," připomněl poslanec Petr Bendl (ODS). Podle politologů se dá očekávat, že kolem nového šéfa českých drah bude ještě pořádně dusno.