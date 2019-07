Důtka za účast na stávkách? Podle školy to bylo jinak!

Česká bojovnice proti změnám klimatu, žákyně Anna Mezgerová, si stěžovala, že jí za její aktivity škola udělila důtku. Ta se ale nyní ohradila, že to je jinak. Podle školy dívka důtky v minulosti dostala, nikoliv však v posledním pololetí, kdy se stávky studentů konaly.

Anna Mezgerová je patnáctiletá žákyně Základní školy Na Chodovci a zároveň také mluvčí hnutí Fridays for Future. Aktivně se účastní studentských stávek proti klimatickým změnám a právě za to měla podle svých slov dostat od školy důtku. Škola však toto nařčení popírá a tvrdí, že v tomto pololetí, kdy se stávky odehrávaly, nedostala Anna důtku ani jednu.

Přesto pokud by tento kázeňský postih dostala, nebyl by její první. Podle katalogového listu nasbírala Mezgerová důtky například za drzé chování vůči vyučujícím. "Důtku jsem dostala, ale dál už k tomu nebudu nic říkat. Já s tou školou chci být zadobře a už se s nimi nechci dál hádat," uvedla Mezgerová. Měly by se podle ní řešit důležitější věci v boji proti klimatické změně, než její údajná důtka.

Přesto nemá Anna žádný důkaz svého tvrzení. "Třídní důtka se na vysvědčení neuvádí, uděluje se na zvláštním listu papíru. Kdyby ji Anička měla, mohla by vám ji předložit v písemné formě," uvedla hospodářka Páníková pro aktuálně.cz. Mezgerová místo toho tvrdí, že škola důtku chtěla vrátit zpátky kvůli archivaci.

"Jak Aničku znám, nemyslím si, že by lhala schválně, jen asi nedomyslela, co tím může rozpoutat. Je to pro ni velký tlak a kdo z nás v jejím věku nechtěl být zajímavý," dodala Páníková. Dříve Mezgerová uváděla, že její třídní učitelka nechtěla přijmout omluvenky od rodičů za absence kvůli účasti na stávce. Přesto ke konci školního roku žádnou neomluvenou hodinu podle svých vlastních slov neměla.