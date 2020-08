Důvěra v prezidenta Zemana znovu klesla, Babiš si přilepšil o procento

Obliba prezidenta Miloše Zemana druhý měsíc po sobě klesá, mírně se naopak zvedla důvěra ve vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Nejhorší je v očích veřejnosti tradičně Poslanecká sněmovna. Vyplývá to z dat Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) za červenec.

Zemanovi ještě v březnu věřila polovina Čechů, v červnu se číslo propadlo na 44 procent a v červenci dokonce na 43 procent. Prezidentovi "rozhodně důvěřovalo" 11 procent občanů, "spíše důvěřovalo" pak 32 procent.

Dohromady mu nevěří 54 procent respondentů CCVM, z toho 18 procent "rozhodně nedůvěřuje" a 37 procent "spíše nedůvěřuje". Ve čtyřech procentech případů lidé uvedli, že "nevědí".

Zeman se častěji těší důvěře u lidí starších 60 let, seniorů, obyvatel menších měst a Moravskoslezského kraje. V oblibě mají prezidenta také voliči ANO, KSČM, ČSSD a SPD. Nevěří mu lidé do 29 let, studenti, vedoucí pracovníci nebo voliči ODS, TOP 09, Pirátů a STAN.

Jak Češi věří nebo nevěří ústavním institucím (červenec 2020):

O procento si oproti červnu polepšila vláda Andreje Babiše (ANO), které důvěřuje 41 procent občanů. Nevěří jí 55 procent dotázaných, zbytek "nevěděl". "Vládě častěji důvěřují nebo méně nedůvěřují lidé ve věku od 60 let výše, důchodci, respondenti z Prahy, lidé, kteří se politicky řadí na levou stranu spektra, voliči ANO či ČSSD," uvádí CCVM v analýze.

Naopak nedůvěru si Babišova vláda vysloužila u lidí od 20 do 29 let, pravicově založených voličů nebo voličů Pirátů a ODS.

Tradičně nejnižší důvěru mají poslanci, kterým věří 32 procent respondentů. Poslanecké sněmovně "spíše nedůvěřuje" 41 procent lidí, 20 procent "rozhodně nedůvěřuje". Mírně větší oblibě se s 36 procenty důvěřujících těší Senát.

Nejvyšší důvěrě občanů se těší starostové a obecní zastupitelstva se shodným výsledkem 63 procent. Hejtmanům pak věří 40 procent dotázaných a krajským zastupitelstvům 33 procent.

"U obecních zastupitelstev je vyšší důvěra či nižší nedůvěra mezi ženami, nižšími odbornými pracovníky, lidmi z Libereckého, Pardubického a Jihomoravského kraje, Moravany a voliči ANO. Naopak nižší důvěra nebo vyšší nedůvěra ve vztahu k obecním zastupitelstvům se objevila u mužů, dotázaných se základním vzděláním, nezaměstnaných, respondentů z měst od 5 do 15 tisíc obyvatel," píše CCVM.

Spokojených s politickou situací v Česku bylo 18 procent občanů a rovných 43 procent bylo nespokojených.

