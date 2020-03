Dva čeští senátoři v karanténě! Jeden testován na COVID-19

Senátoři v minulém týdnu navštívili se svými rodinami lyžařská střediska severní Itálie: Cavalese a Val di Fiemme. Oblast, odkud si již několik Čechů nákazu koronavirem přivezlo. Po svém návratu v pátek 6. března se obě rodiny dobrovolně uchýlily do domácí karantény a dále postupovaly podle doporučení lékařů a hygienické stanice.

Senátor Tomáš Goláň se dnes ráno nechal testovat na COVID-19 v Uherském Hradišti. "Výsledky by měly být do dnešního večera," sdělil redakci TN.cz. "Ihned po návratu jsme volali hygienickou stanici kraje a dále jsme postupovali dle instrukcí," dodal.

Uvedl, že s celou rodinou dodržují domácí karanténu. Jediným případem, kdy opustili domov, bylo dnešní ráno, kdy odjeli na testy. Sdělil, že on i jeho rodina se cítí dobře a nemají žádné příznaky.

Senátorka Šárka Jelínková také během jarních prázdnin pobývala na dovolené se svou rodinou v Itálii. Sdělila, že ihned po návratu se uchýlila ona i její rodina do domácí karantény. A že dále postupovali podle pokynů ministerstva zdravotnictví. V sobotu vyplnili potřebné formuláře týkající se jejich stavu a pobytu. Nahlásili se také lékařům, se kterými jsou nadále v kontaktu.

"Zvolili jsme klasický postup, doporučovaný MZ," uvedla Šárka Jelínková. A dodala: "Odjeli jsme do oblasti, která původně nebyla problémová, než zavřeli celou Itálii." Zimní dovolenou trávila ve středisku Val di Fiemme.

Testovat na koronavirus se s rodinou nenechala. „Jsme v kontaktu s lékaři a cítíme se dobře,“ sdělila. Vzhledem k tomu, že testy na COVID-19 nepoustoupili, budou muset zůstat v domácí karanténě až do 20. března, pokud se jejich stav nezmění.

Ani jeden z nich po svém návratu necestoval do Prahy do Sénatu. Oba zůstali preventivně se svými rodinami doma. „V Senátu se to nijak neodrazilo. Nejsou třeba žádná opatření,“ sdělila mluvčí Senátu PČR Sue Nguyen.

Tomáš Goláň byl zvolen do Senátu PČR v květnu 2018 jako nestraník za hnutí SEN 21. Je senátorem za obvod Zlín. Šárka Jelínková je senátorkou za obvod Kroměříž od roku 2016, od stejného roku je také zastupitelkou Zlínského kraje. Je členkou KDU-ČSL.