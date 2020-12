Dva muži zemřeli po pádu z komína u Prahy. Podle místních tam lezli kvůli sázce

Lidé k plotu areálu v Dobřichovicích po celý den přinášeli svíčky a květiny. Ozýval se pláč. Do řeči nebylo nikomu.



Mladíci lezli na 35 metrů vysoký komín. Pár metrů pod vrcholem je plošina s vysílači. Rozhodli se ale vyšplhat až na vrchol. A zřítili se. Jeden zemřel na místě, druhý po transportu vrtulníkem v nemocnici. "Prý sázka, kdo vyleze výš. No. Byli snad pod vlivem alkoholu,“ uvedl jeden z místních.



Tuto informaci musí podle policie potvrdit pitva. Na profilech na sociální síti, které zřejmě patřily dvojici kamarádů, se už objevují smutné vzkazy. "Rozloučení s ním mi bude vždy připomínat odvahu, která pro něj tolik znamenala,“ zní jeden ze vzkazů.



Podle profilového obrázku účtu, který by mohl patřit jedné z obětí, se zdá, že se mladík na komíně v Dobřichovicích v nebezpečné výšce nepohyboval poprvé. "Jestli to byli laici, tak je to velké riziko. Neumí se zajistit, neumí odhadnout míru nebezpečí, který na komínu je. Můžou tam být uvolněná stupadla,“ popsal Robert Kraus, který provádí výškové práce na komínech.



Spekulovalo se o tom, jestli nešlo o členy svazu českých komínářů. To jsou lidé, pro které se staly komíny smyslem života. Nejenom, že po nich lezou, ale starají se o ty historické. Evidují je. A své nové členy dokonce proškolují v technice lezení.



Často jde o velmi zkušené horolezce. Sdružení ale vyvrátilo, že by k němu mladíci, kteří přišli o život, patřili.