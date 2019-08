Po rvačce v Krnově zemřel člověk, policie dopadla dva podezřelé!

Smrtí devětatřicetiletého muže skončila potyčka v parku v Krnově. "Policie zahájila trestní stíhání mužů ve věku 31 a 38 let pro zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví. Muži jsou podezřelí, že po předchozím požití alkoholu a slovní rozepři fyzicky napadli muže," popsala vrchní komisařka Gabriela Pokorná.

Policii kontaktovala záchranná služba, která se snažila muže zachránit. "V okamžiku příjezdu záchranářů byl v bezvědomí, a to se zjevným poraněním hlavy," popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. "Zasahující lékař byl nucen po několika desítkách minut marného úsilí ukončit resuscitaci a konstatovat smrt muže," popsal Humpl.

Kriminalisté od pondělí shromažďovali důkazy. "Poté zahájili trestní stíhání mužů. Vrchní komisař učinil podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby," popsala komisařka Pokorná. Pachatelům hrozí v případě prokázání viny trest od osmi do šestnácti let odnětí svobody.