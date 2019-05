Vnučka měla otrávit babičku a dědu! Policie o případu mlčí

S podezřením na otravu jedem na myši skončila v nemocnici nezletilá dívka a její prarodiče. Záchranáři je do nemocnice přivezli z jedné obce u Heřmanova Městce na Chrudimsku. Kriminalisté na případ uvalili informační embargo. Podle místních by v tom mohla mít prsty starší vnučka.

Do nemocnice se všichni tři dostali s podezřením na otravu. Lékaři je prý ambulantně ošetřili. "Další informace nebudeme poskytovat," řekla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Policejní mluvčí Markéta Janovská pouze potvrdila, že prověřují možnou otravu tří osob. Z toho má být jedna osoba nezletilá. Podle informací TV Nova má jít o sotva patnáctiletou dívku a její prarodiče. Bydlí v domě poblíž návsi. Nikdo ze sousedů se ale vyjádřit nechce.

Případ vyšetřuje krajská kriminálka, což svědčí o závažnosti případu. Policie nechce říct, co přesně se stalo. Nicméně podle místních by mohla být mezi podezřelými druhá vnučka, které ještě nebylo osmnáct let. Další informace by kriminalisté mohli prozradit v příštím týdnu.

Něco podobného se mělo stát před lety na severu Moravy. Dvě dvanáctileté dívky a jeden žák základní školy měli otrávit učitelku výtvarné výchovy. A to jen proto, že ji prý neměli rádi. Do kávy jí přisypali léky a projímadlo. Pedagožka naštěstí přežila.