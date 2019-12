Dva Slováci zavraždili v Rakousku Itala. Přišli na ně po 18 letech

V rakouském Štýrském Hradci odsoudili dva Slováky za 18 let starou vraždu. Muži se měli společně podílet na smrti muže z Itálie. Policie dlouho nemohla najít důkazy. Později nalezené stopy je přivedly až na Slovensko.

Zapeklitý případ po letech vyřešila rakouská policie. Ital se měl přestěhovat na Slovensko v roce 1999, když se zamiloval do Slovenky. Jenže láska nebyla vzájemná a žena měla svého nápadníka především využívat. Donutila ho například uzavřít pojistku ve jménu jejich dcery.

Ital brzy začal mít podezření, že ho žena využívá. Dokonce jí měl pohrozit, že ji udá za podvod. Média neuvádí, jestli se jednalo o nájemnou vraždu. Za smrtí muže ale měla stát právě jeho přítelkyně. Nyní šestapadesátiletý muž měl Itala nalákat do Vídně, kde ho spolu s dalším mužem zastřelil a pobodal. Podle webu orf.at ho prvně střelili do zad a pak mu rozbili hlavu.

Jeho zohavené tělo našli u obce Sinabelkirchen. Jeden z podezřelých měl po vraždě odcestovat do Mexika, aby se vyhnul podezření. "Můj klient nemá s touto věcí nic společného,“ řekl obhájce jednoho z podezřelých.

Na bývalou lásku zavražděného Itala byl vydán Evropský zatykač. Muž, který měl celý hrůzný čin naplánovat, půjde do vězení na 17 let. Druhý obviněný, který podle obžaloby vraždil, stráví za mřížemi 18 let. Rozsudek není pravomocný.