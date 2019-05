Dva studenti začali střílet ve škole! Jeden mrtvý, 8 zraněných

Neštěstí se stalo v úterý ve dvě hodiny odpoledne místního času. Zatím z neznámých důvodů jeden mladistvý muž a druhý dospělý vešli do školy STEM v Highlands Ranch blízko amerického Denveru a zahájili palbu.

Podle policie se mělo jednat o studenty školy. Každý vešel do budovy z jiné strany. Během útoku zemřel žák, dalších osm lidí bylo zraněno. Dva lidé byli převezeni s vážnými zraněními do nemocnice Littleton Adventist, informoval The Denver Channel.

Paní Montoyová uvedla, že její sedmnáctiletý syn byl střelen celkem třikrát. "Řekl mi, že muž vyndal pistoli z pouzdra na kytaru a začal střílet," popsala situaci Montoyová. Policii se podařilo útočníky zadržet. Zatím budou zjišťovat, proč k incidentu došlo.

Ke všemu se vyjádřil také Bílý dům. "Tragédie, tato komunita a ti, kteří jsou její součástí, dobře znají tyto nenávistné a hrozné násilné činy. Bílý dům komunikoval se státními a místními úředníky a prezident byl informován a pokračuje monitorování probíhající situace. Poskytujeme plnou podporu místním donucovacím orgánům a záchranářům a děkujeme jim za jejich odvahu," řekl Judd Deere, mluvčí Bílého domu.