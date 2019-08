Dva turisté se utopili v Chorvatsku. Táta a dcera se na dně drželi za ruce

V oblíbeném chorvatském národním parku Krka se o víkendu utopili dva jihokorejští turisté. Mělo by jít o 21letou dívku a muže, kterému bylo okolo 50 let. Podle jihokorejské agentury Jonhap je našel francouzský turista. Web Svobodna Dalmacija upozornil, že turisté v jednom z nejoblíbenějších a nejhezčích chorvatských národních parků umírají často.

Jihokorejští turisté přijeli do parku Krka autem pronajatým v půjčovně. Na břehu se našly osobní věci jednadvacetileté dívky, mezi nimi i její studentský průkaz. Muž, který se utopil společně s ní, má být podle listu Svobodna Dalmacija jejím otcem.

Web citoval potápěče, který těla ze dna řeky pomáhal vytáhnout. Podle něj se otec a dcera drželi na dně řeky za ruce. V místě, kde utonuli, je hloubka zhruba tři metry. Koupání je tam ale normálně povoleno.

Smrt dvou turistů potvrdilo i jihokorejské ministerstvo zahraničí. Podle agentury Jonhap úřady už informovaly rodinu a do Chorvatska odcestovali i korejští policisté, kteří by měli být přítomni ohledání těl v márnici v Šibeníku.

V parku podle Svobodné Dalmacije ročně zemře až sedm turistů. Příčinou úmrtí bývají například pády při slézání populárních vodopádů, kdy turisté uklouznou a způsobí si o kameny smrtelná zranění. Další častou příčinou jsou potom kolapsy z teplotního šoku. Mnohým se stalo osudným to, že rozpálení poté, co se opalovali ve 40° vedrech, skočili do studené vody.