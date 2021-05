Tři týdny pekla, ale jsem ráda, že už mám na jídlo, říká kadeřnice z Prahy

Před třemi týdny přišlo rozvolnění, které umožnilo kadeřníkům znovu otevřít salóny. To jim prý finančně ulevilo, fyzicky jsou ale na pokraji sil. V salonech je teď obrovský nával lidí a kadeřníci pracují mnohdy od rána do noci. To potvrzuje i pětatřicetiletá kadeřnice Iva z pražského salonu.

"O kadeřníky je teď obrovský zájem. Snažím se vzít každého, protože nevím, kdy nás zase zavřou a chci mít našetřeno. Dělám i patnáctky, takže na nějaké přestávky na jídlo zapomeňte, jsem ráda, když si odskočím na toaletu," vylíčila svou situaci kadeřnice z Prahy.

Že by si ale Iva přes svou delší pracovní dobu vydělala víc než před pandemií koronaviru, se říct nedá. Práci jí komplikuje řada protiepidemických opatření. V salonu kvůli nim třeba nemůže mít víc než jednoho klienta, navíc každý z nich musí prokázat svou bezinfekčnost, aby vůbec mohl do salonu vstoupit.

"Přicházím tak o peníze. Mám třeba objednanou paní na barvu na třetí hodinu a v mezičase bych klidně stihla ostříhat chlapa, který se přijde zeptat z ulice. Jenže ne každý má v kapse test nebo potvrzení o testování nebo očkování," popisovala dál Iva.

Vydělat adekvátní částku na živobytí a ještě něco do zásoby tak kadeřnici trvá déle. Iva proto pracuje i v době volna. "Vzala jsem si auto na leasing, abych mohla za klienty dojíždět domů a stihla jich co nejvíc," popsala.

Z jejího líčení práce kadeřníka v posledních týdnech připomíná spíš boj o přežití. Dvanáctihodinové směny na nohou s neustále nasazeným respirátorem přivedlo pětatřicetiletou kadeřnici už i ke kolapsu.

"Od respirátoru mě bolí uši a od toho hlava, navíc stojíte celý den na nohou. Jednou po práci jsem si zavolala rychlou. Nedávno jsem ale zkolabovala přímo při stříhání a do nemocnice mě vezl klient", popisuje kadeřnice a matka 7letého syna.

Přes to všechno ale Iva věří, že nejhorší časy má za sebou a i při velkém množství klientů je šťastná, že vůbec může pracovat. "Chyběli mi klienti, práce, samozřejmě finanční příjmy. Je to teď hodně náročný, ale jsem ráda, že můžeme pracovat," dodala.