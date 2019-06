Svědci: Rizoto smrdělo, zažívací problémy mělo na turnaji 140 lidí!

Kvůli masivním střevním problémům na víkendovém turnaji Ondrášovka cup odstoupily dva dětské týmy. Petřín – Plzeň a Mladá Boleslav. Děti i dospělí měli dostat zkyslé rizoto k obědu. K incidentu, který vyšetřuje policie a zabývá se jím i hygiena, se vyjádřili oba trenéři zmíněných družstev.





"U incidentu jsem byl a týkalo se to tak 130 až 140 lidí. To rizoto smrdělo a nevypadalo vůbec zdravě. Měl jsem ve svém týmu 12 dětí. Z těch dvanácti to jedlo dětí devět. Zbylým třem nic nebylo. Druhý den jsem měl, stejně jako děti, velké zažívací potíže," popsal trenér plzeňského týmu Marek Votípka.

"Paní doktorka přijela a řekla, že komu je špatně, toho rozvezou domů. Je ale jasné, že když tam byli rodiče, raději odvezli své děti domů sami. Nicméně nemyslím, si že za to může sponzor, pořadatel akce nebo hygiena. Může za to ten, kdo to jídlo těm dětem podal," myslí si Votípka.



Pro TN.cz promluvil i rodič jednoho z hráčů. "Převážná většina dětí měla střevní problémy ze soboty na neděli. V neděli byl na místě pouze zdravotník. Ten si nechal předvést chlapce. Ptal se, co je bolí, a co na to dostali od rodičů či trenérů. Následně přijela paní doktorka. Oznámila nám, že má připravený hasičský evakuační autobus, do kterého naloží všechny, ať problémy měli, nebo mají a ten je rozveze po nemocnicích, kde budou hospitalizováni, než přijdou výsledky," řekl pro TN.cz rodič jednoho z hráčů plzeňského týmu Jiří Kříž.







"My jako rodiče jsme se postavili proti s tím, že vyšetření podstoupíme v místě bydliště. Paní doktorka nám řekla, že tedy tu mimořádnou situaci odvolá, když si to budeme řešit po svém. Když jsme se dohodli, že si péči o děti zajistíme jakožto rodiče sami, byla mimořádná situace odvolána. A právě proto vzniklo to, že se na místě skoro nic nestalo. Bylo tam ale skoro 300 dětí a téměř polovina měla potíže," dodal Kříž.



K rozhořčenému rodiči se přidává i Martina K., která se akce též účastnila. "Nevolnost, která mě postihla, byla velká. Jednalo se o nevolnost pouze u dětí, které to jedly či alespoň ochutnaly," uvedla.







Trenér týmu z Mladé Boleslavi, který se taktéž s chlapci rozhodl odstoupit, situaci tak fatálně nevidí. "Ten turnaj byl celkově moc fajn, nicméně pak se stalo něco, z čeho nám bylo špatně. K dnešnímu dni, což jsou dva dny po turnaji, jsou všichni v pohodě. To se prostě stává. Pro mě je prioritní, že jsme všichni v pohodě. Nejsme nijak naštvaní," řekl Tomáš Ulrich.



Protože hygienici přijeli na místo až druhý den, když už bylo jídlo snězené, nemohli odebrat vzorky na prozkoumání. Zda se jedná o otravu, tedy nelze s jistotou říci. Podle Olgy Štorkánové z hygienické stanice se případ ani jako otrava neřešil. Připouští, že tam bylo špatně několika desítkám dětí.



Na místo dorazili i zdravotníci. Mluvčí záchranky Prokop Voleník informoval, že bylo špatně téměř čtyřiceti dětem. Stav ale prý nebyl dramatický. Obdobně na situaci nahlíží i koordinátor turnajů Ondrášovka cupu Pravoslav Novák, jenž řekl, že se vše vyřešilo a odkázal na Fotbalovou asociaci České republiky, která akci pořádá. Ondrášovka je totiž pouze sponzorem.