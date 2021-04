Dvacet fotbalistů ano, dvacet skautů ne. Lidé nechápou vládní logiku

Děti se stále nemohou scházet ve skautu, pionýru ani v dalších spolcích. A to ani v krajích, kde je menší výskyt koronaviru. Amatérský sport má být přitom umožněn pro skupinu až 20 dětí. Některé organizace už se kvůli dlouhodobému uzavření dostávají do finančních problémů.

Přes čtvrt milionu dětí pořád zůstává doma. Spolky, které se věnují volnočasové práci s dětmi, navíc stále nevědí, kdy přijde rozvolnění.



"V tuhle chvíli to vypadá, že od pondělí bude možné, aby se při sportovní činnosti potkávalo na jednom hřišti 20 fotbalistů nebo fotbalistek. Ale nebude možné, aby se na stejném hřišti s míčem potkalo třeba 20 skautů nebo skautek," nechápe místostarosta Junáku Petr Vaněk.

Třeba skauti nebo pionýři se už více než půl roku scházejí pouze online. "Každý týden probíhá třeba 10 online schůzek. Je to frustrující pro všechny. Jak pro ty vedoucí, tak pro ty děti. Ta únava je tam znát a čím je to delší, tak tím víc to doléhá," řekl vedoucí skautského střediska Jan Smrčka.

Na rozvolnění zatím marně čekají také dobrovolní hasiči, kteří už by potřebovali začít trénovat na soutěže v požárním sportu.

Řada organizací už také řeší výpadky peněz a musí vypovídat nájmy kluboven. "Ony část toho nájmu financují z členských příspěvků. Tam je asi největší problém," řekl předseda jihočeské krajské organizace Pionýra Robert Halama.



Kluby věří, že už brzy začnou fungovat. "Pevně věříme tomu, že se jedná pouze o opomenutí, které ministerstvo zdravotnictví bude schopné ve velmi rychlé době napravit," myslí si Vaněk.

Ministerstvo školství tento problém bude řešit už v pátek. "Předpokládám, že v pondělí vláda schválí v některých regionech volnočasové aktivty v režimu, jak v pátek domluví hlavní hygienička s mými kolegy z ministerstva školství. To znamená, je to chtěné," řekl ve čtvrtek ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Provozovatelé dětských spolků se zatím připravují na letní tábory. Ani u nich ale stále nevědí za jakých podmínek budou probíhat.