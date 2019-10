Dvacet hodin v letadle! Aerolinky testují rekordně dlouhý let

Z New Yorku do Austrálie bez mezipřistání – takový je plán australských aerolinek, které už nejdelší cestování v oblacích zkoušejí s pasažéry. Dvacetihodinového letu, který skončí v sobotu ráno v Sydney, se účastní desítky cestujících. Odborníci na nich zkoumají to, jak lidská psychika i tělo na tak dlouhý let reagují.