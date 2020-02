Dvakrát se jí zdálo, že vyhrála miliony. Tak si koupila los a je z ní milionářka

Štěstíčko žena z amerického Marylandu čas od času pokouší a koupí si los. Když se jí hned dvě noci po sobě zdálo, že je z ní milionářka, zamířily její kroky hned do oblíbené prodejny. A štěstí se na ní skutečně usmálo.

Ženě z městečka College Park se dvě noci po sobě zdálo, že si na losu setřela obří výhru. Zda se sny plní, se rozhodla ověřit hned druhý den. Na čerpací stanici Royal Farms v Baltimoru se rozhodla, že zkusí trochu poškádlit štěstí. "Losy si vybírám hlavně podle barvy," prozradila žena svoji strategii. "Nejvíc mě zaujal ten nejbarevnější tiket, který jsem našla."

Zakoupený los ovšem nesetřela hned, strčila ho do tašky s tím, že si ho setře později. „Losy zásadně stírám až ve chvíli, kdy nemám žádné povinnosti a mám pohodu,” popsala své zvyky. „Dost času jsem si našla až ve chvíli, kdy jsem dorazila domů. Správné načasování je důležité, věci se nemají uspěchat. Jedině tak si všechno, co děláte, můžete opravdu užít,” vysvětlila.

Za los se jménem Luxusní křížovka zaplatila asi 110 korun, a když ho setřela, mohla se radovat z výhry 50 tisíc dolarů, v přepočtu 1,14 milionu korun. Z výhry se ale nehodlá radovat jen ona sama. Není jí lhostejný osud lidí bez domova, těch, co se léčí ze závislostí, ani lidí s duševními onemocněními. Pro ty všechny se snaží obstarat aspoň základní potřeby. „Mým dlouholetým snem je vybudovat místo, které by 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomáhalo všem, kdo to potřebují. A výhra v loterii mi přesně tohle umožní,” rozplývá se šťastlivkyně.

Losy údajně vybírá podle intuice a někdy má pocit, že si vybírají spíše ony ji. "Losy stírám celkem často a občas se mi stane, že když si je vybírám, některý z nich na mě zavolá," zažertovala výherkyně. Výherní los si tentokrát vybral opravdu ženu se zlatým srdcem.