Dvanáctiletý chlapec ujížděl před ohněm! Auto vzal svému otci

Dvanáctiletý Luke Sturrock zůstal sám doma poté, co jeho otec a starší bratr odešli hasit plameny, které už několik týdnů pustoší Austrálii. Ivan Sturrock nechal synovi instrukce, že když se ničivý živel přiblíží k jejich domu, má ujet do čtyři kilometry vzdálené obce.

Nejhorší obavy se naplnily a chlapec musel uprchnout i se svým psem. Mladíkova rychlá jízda ale neunikla pozornosti hasičů. Chlapec zastavil a hasiči zavolali policii. "Typický kluk z farmy. Byl dost chytrý, myslím si, že problém byl v tom, že prostě netušil, kam jde," popsal situaci jeden z hasičů s tím, že dostat se do bezpečí není v současnosti vůbec jednoduché ani pro ty, kteří danou oblast znají. "Přes kouř není skoro nic vidět," dodal.

Ivan Sturrock je prý na syna hrdý, že se v krizové situaci zachoval statečně. "Naučili jsme ho řídit, měl asi sedm. Jen jsme chtěli, aby to uměl pro případ, že by se odehrálo něco podobného. Udělal přesně to, co jsem mu řekl," řekl otec pro BBC.



Strážník Michael Daley ocenil statečný čin chlapce, ale vyzdvihl i únikovou strategii celé rodiny. Vyzval i ostatní obyvatele, jejichž domy ohrožuje požár, aby si připravily evakuační plán.

