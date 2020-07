Dvě stě útoků za minutu! V Pomoraví bojují s invazí komárů

Nejvíce postiženou oblastí jsou cyklisty oblíbené lesy v okolí Střeně. Hygienici tam naměřili až 200 komářích útoků za minutu.



Přesto se odborníci shodují, že současný stav je vrcholem kalamity v této oblasti. Ta je zasažená přemnoženými komáry především kvůli červnovým a červencovým povodním.

Přemnožení dotěrného hmyzu nastalo navzdory ošetření tůní přípravkem, který likviduje larvy komárů.



Následný postřik přímo v ulicích obcí je účinný pouze krátkodobě. Pomáhá tak jen látka, která komáry odpuzuje po dobu 48 hodin. Obce stály postřiky už několik stovek tisíc korun.



Proti komárům se doporučuje používat odpuzovač ve spreji a pokud jdete do lesa, zbytečně se nezastavovat a mít zakrytou co největší část těla. Podle hygieniků by se v následujících dnech a týdnech měl počet komárů postupně snižovat.



S přemnoženými komáry bojují také na dalších místech republiky. Kalamitní situace je třeba v lesích na Břeclavsku a Hodonínsku.