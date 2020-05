Dveře do porodnice byly zamčené, dítě se narodilo na parkovišti před ní!

Sarah Rose Patricková pocítila první kontrakce už minulý pátek, její lékař ji ovšem uklidňoval, že ještě nerodí. Další den brzy ráno ji už ovšem probudily bolestivé stahy. Jenže když s manželem dorazili k porodnici ve městě Louisville ve státě Kentucky, zjistili, že automatické vstupní dveře jsou zamčené.

Jenže dítě nemohlo čekat. "Přivádíte svoje miminko na svět ve studeném nočním vzduchu, na ulici, v době Covid-19. To je to poslední, co chcete," popsala Patricková pro CNN.

Role porodníka se tak musel ujmout ženin manžel David, kterému na dálku radil operátor tísňové linky. Navi Bond Patrick, třetí potomek páru, přišel na svět v pořádku. Ještě ovšem bylo třeba udělat poslední krok.

A tím bylo podvázání pupeční šňůry. Jenže to byl problém - Patrickovi s sebou neměli žádné tkaničky nebo třeba kravatu, takže David musel improvizovat a použít roušku, kterou jeho choť doma ušila.

Až poté, co bylo dítě na světě, se objeili zdravotníci a o novorozence se začali starat. Záhadou zůstává, proč se nemohl pár do porodnice vchodem dostat. Nemocnice totiž ve vydaném prohlášení uvedla, že dveře jsou neustále odemčené.