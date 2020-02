Dvojí kvalitu jídla mají kontrolovat i malí prodejci! Hrozí jim obří pokuty

Novela zákona týkající se dvojí kvality potravin může mít překvapivě dopad právě na ty, které má chránit, tedy na zákazníky. Drobní prodejci by měli mít přehled o tom, jestli se za hranicemi neprodává ve stejném obalu kvalitnější potravina. Jinak jim hrozí pokuta až 50 milionů korun.

Stejný obal, jiné složení. Dvojí kvalita potravin v České republice a za jejími hranicemi se v posledních letech stala jedním z nejdůležitějších témat. Na ministerstvu zemědělství vznikla novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která se dvojí kvalitě snaží zamezit. Ale paradoxně může dopadnout právě na zákazníky.

"I 'obchůdek na vsi' má nést vedle výrobce odpovědnost za to, že ve stejném obalu se za hranicemi České republiky neprodává kvalitnější potravina, ať už lepší čokoláda nebo méně šizený džus. Něco takového si samozřejmě pohlídat nijak nemůže," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

"Pokud navrhovaná legislativa projde, v krajním případě mohou kvůli pokutám končit četné malé obchody, často vesnické. Jejich provozovatelé raději půjdou pracovat jinam, někam, kde nehrozí tak závratné pokuty za něco, co nemohou ovlivnit," vyložil možnou budoucnost ekonom. Zákon podle Kovandy kritizuje i evropské sdružení obchodníků Eurocommerce, které působí na úrovni Evropské unie a sídlí v Bruselu.



"Nejsou zatím známá všechna pravidla, jak bude dvojí kvalita posuzována a samozřejmě zákon nerozlišuje kontrolované osoby podle velikosti a říká, že prostě za dvojí kvalitu je zodpovědný prodejce, což nemá logiku," řekl poslanec a bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS).

Anketa Měli by být za dvojí kvalitu potravin zodpovědní i prodejci? Ano, vydělávají na tom, tak mají mít zodpovědnost 12 3 hlasy Ne, nemají možnost kvalitu potravin zkontrolovat 88 22 hlasů Hlasovalo 25 lidí.

"Skrze úředníky na potravinářskou inspekci budou někteří vlivní podnikatelé v zemědělství držet pod krkem prodejce, aby prodávali to, co se jim řekne a za kolik se jim řekne. Jiné vysvětlení nemám, nemá to logiku," doplnil Bendl.



"Je to nemravnost. Malý obchodník na vesnici by zodpovídal za kvalitu výrobku mezinárodních společností, jako je Nestlé, Coca-Cola nebo třeba Dr. Oetker. Je to nesmysl a zásadně nesouhlasíme," prohlásil tajemník Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Jan Hrdina. A trest za nedodržení zákona je skutečně tvrdý. Pokuta za se může vyšplhat až na 50 milionů.

Ministerstvo zemědělství novelu brání. "Za kvalitu a bezpečnost potravin již v současné době nese odpovědnost každý článek řetězce, který s potravinami nakládá, a to včetně konečného prodejce. Jakékoliv zúžení odpovědnosti například pouze na výrobce by jednoznačně vedlo ke snížení ochrany nás všech jako spotřebitelů. Jakékoliv snížení míry ochrany spotřebitelů nemůže Ministerstvo zemědělství podpořit," míní mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Padesátimilionová pokuta podle ministerstva neznamená, že se žádná jiná sankce nebude udělovat. "Dozorové orgány při rozhodování o výši sankce zvažují vždy vícero faktorů, přičemž jedním z nich je také zohlednění toho, zda by částka mohla být pro prodejce likvidační. Dozorový orgán bude k problematice přistupovat na základě analýzy rizika konkrétního případu," přiblížil Bílý.

Novelou se nyní zabývá sněmovní zemědělský výbor, na nejbližší schůzi bude hlasovat o tom, jestli jej doporučí. "Návrh je naprosto v pořádku. Z mého pohledu je na prvním místě zájem spotřebitele a zákazníka. Podobná analogie je u vinařského zákona, kde také od doby, kdy za kvalitu odpovídá prodejce, tak se prudce snížil počet zjištěných nekvalitních nebo porušených vzorků vína," poslanec a zpravodaj zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM).

Podívejte se na reportáž televize Nova o dvojí kvalitě potravin: